Hugo Motta promete se pronunciar ainda hoje sobre caso Zambelli

Motta ressaltou que o caso é inédito na história recente da Câmara e será tratado com "responsabilidade" - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que deve se manifestar até o fim desta quinta-feira (5/6) sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo a deputada Carla Zambelli (PL-SP). Segundo o parlamentar, a equipe jurídica da Casa ainda analisa os desdobramentos do caso.

"A decisão foi tomada ontem. A equipe técnica do jurídico da Câmara está se reunindo para avaliar quais são as próximas etapas que devemos cumprir. Quero até o final do dia de hoje apresentar a manifestação da Presidência da Câmara sobre o assunto", declarou Motta.

Leia também: Interpol inclui nome de Carla Zambelli em lista vermelha

Na quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Zambelli, além da suspensão do salário parlamentar e da retirada do passaporte diplomático. A deputada está fora do país e foi incluída, hoje, na lista de foragidos da Interpol.

Hugo Motta ressaltou que o caso é inédito na história recente da Câmara e será tratado com “responsabilidade”. Segundo ele, o ofício do STF com a determinação para suspensão de salário e repasses ao gabinete foi recebido na própria quarta-feira.

"Não posso apresentar um posicionamento antes de termos um respaldo técnico que sustente a decisão que vamos tomar em relação ao caso da deputada Carla Zambelli", concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

