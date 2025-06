AGU pede apuração sobre sanções contra Moraes nos EUA

Em fevereiro, as empresas apresentaram uma ação nos EUA contra Moraes após o ministro determinar a suspensão da Rumble no Brasil por descumprimento de ordens judiciais - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou ao corpo jurídico do órgão localizado nos Estados Unidos que apure suposta existência de novas demandas judiciais em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A apuração foi feita pelo Correio. O órgão informou ainda que em breve divulgará mais informações sobre o caso.

A determinação da AGU veio logo após as empresas Rumble e Trump Media, empresa ligada ao presidente Donald Trump, sancionarem — na Justiça dos Estados Unidos — um pedido de responsabilização do ministro por suposta censura a cidadãos e empresas locais. A determinação foi feita ao escritório do órgão brasileiro localizado no país norte-americano.



Em fevereiro, as empresas apresentaram uma ação nos EUA contra Moraes após o ministro determinar a suspensão da Rumble no Brasil por descumprimento de ordens judiciais. O caso aconteceu após a empresa se negar a bloquear a conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado no Brasil por produzir e divulgar notícias falsas.

