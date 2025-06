"Não falta dinheiro, falta disposição", diz Lula sobre países ricos

Durante participação no Fórum de Economia e Finanças Azuis neste domingo (8/6), em Mônaco, na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a falta de compromisso dos países ricos diante da crise climática global. Segundo ele, as potências ocidentais priorizam gastos com armamentos, enquanto nações em desenvolvimento são as que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas.

“Não falta dinheiro, falta disposição e compromisso político para financiar”, afirmou Lula. Ele destacou que, em 2024, os países desenvolvidos reduziram em 7% a assistência oficial ao desenvolvimento, enquanto as despesas militares aumentaram 9,4%. Para o presidente, o planeta “não aguenta mais promessas não cumpridas”.

Lula alertou ainda para o baixo financiamento de metas ambientais importantes da Agenda 2030 da ONU. “A ODS 14, dedicada à conservação e uso sustentável dos oceanos, é uma das menos financiadas. O déficit para sua implementação é estimado em US$ 150 milhões por ano. Isso mostra um problema crônico das iniciativas multilaterais”, declarou.

No discurso, o presidente mencionou os esforços conjuntos entre o Brasil e o Azerbaijão para a construção de um “mapa do caminho Bakur-Belém”, em alusão aos compromissos firmados na última COP e à futura conferência do clima, a COP30, que será sediada em Belém (PA).

BRICS

Ao encerrar sua fala, Lula ressaltou a importância dos países do Sul Global e anunciou que a cúpula do BRICS, marcada para os dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro, será um marco para o desenvolvimento sustentável. “O BRICS tem um papel estratégico nesse debate”, afirmou.

Segundo ele, o Novo Banco de Desenvolvimento do bloco, presidido por Dilma Rousseff, vem ampliando investimentos em projetos voltados à agenda climática. “Estamos construindo um novo modelo de cooperação baseado na solidariedade e na sustentabilidade”, concluiu.