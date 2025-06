"É impressionante o negacionismo da extrema-direita", diz Lula na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil e a França precisam estar cada vez mais juntos para defender "três coisas sagradas": a democracia, o multilateralismo e o livre comércio.

"Não é possível destruir coisas que foram construídas com muita força depois da Segunda Guerra Mundial e tentar o protecionismo e o unilateralismo. É impressionante o crescimento do negacionismo e do radicalismo da extrema-direita, que não reconhece as instituições e a verdade, e estão ganhando espaço no mundo inteiro", disse Lula em declaração conjunta com o presidente Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (5/6).

Lula também lembrou do legado Bruno Pereira e Dom Phillips, que foram assassinados há três anos, e do fotógrafo Sebastião Salgado, que morreu em 23 de maio. "A melhor maneira de honrá-los é garantir que suas lutas não foram em vão e assegurar que permaneceremos firmes na defesa da democracia, da paz e do desenvolvimento sustentável", citou.

O presidente brasileiro também voltou a defender uma reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). "As Nações Unidas completam 80 anos padecendo de grave déficit de legitimidade e eficácia. As guerras na Ucrânia e em Gaza, a situação no Haiti e tantas outras crises esquecidas demonstram que a reforma do Conselho de Segurança da ONU é inadiável", pontuou.

Lula disse, ainda, que reconhecer o estado palestino é um dever moral e uma exigência política. "O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento", ressaltou.

