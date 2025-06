Trama golpista

"Mentiu, omitiu e esqueceu", diz advogado de Bolsonaro sobre depoimento de Cid De acordo com Vilardi, Cid "trouxe questões que contrariam expressamente a denuncia e hoje nós vamos explorar isso". Com início marcado para as 9h, o interrogatório desta terça (10/6) pode se estender até as 20h