Lula recebe Haddad no Alvorada em meio à crise do IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (10/6) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio da Alvorada. O encontro não está nas agendas oficiais, e ocorre em meio à crise desencadeada pelo aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

O chefe do Executivo passou a manhã no Alvorada, após desembarcar em Brasília na noite de ontem (9). Ele estava em visita oficial à França na semana passada. Até o momento, não há compromissos oficiais previstos para o presidente.

Também estão presentes no Alvorada os ministros Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Congresso não firmou compromisso para aprovar pacote fiscal

Lula viajou ao exterior em meio ao impasse. No dia do embarque, recebeu os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de ministros, para discutir medidas alternativas ao decreto que aumentou o IOF. O objetivo do governo é garantir ao menos parte da arrecadação prevista com o decreto.

Haddad afirmou que a medida será “recalibrada”. Motta, porém, comentou ontem que não há um compromisso do governo com a aprovação do novo pacote fiscal.

