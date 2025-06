Vídeo: "Só recebo na minha casa o Correio", diz Toffoli em julgamento sobre redes

"Desde que me mudei para Brasília, em 1995, eu sou assinante e recebo na minha casa o Correio Braziliense impresso e ainda é no padrão antigo, de jornal grande", destacou o magistrado - (crédito: Gustavo Moreno)

"Eu só recebo na minha casa o Correio Braziliense, com muito orgulho", afirmou nesta quarta-feira (11/6) o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sessão de julgamento do Marco Civil da Internet (MCI).

"Desde que me mudei para Brasília, em 1995, eu sou assinante e recebo na minha casa o Correio Braziliense impresso e ainda é no padrão antigo, de jornal grande, os outros a gente recebe por e-mail porque não chega a Brasília sequer o impresso", destacou o magistrado.

Toffoli é relator de um dos recursos extraordinários de repercussão geral, que discute a constitucionalidade do artigo 19 do MCI, que exige ordem judicial para exclusão de conteúdo para que os provedores sejam responsabilizados. Durante a leitura de voto pelo ministro Cristiano Zanin, Toffoli mencionou que a complexidade do tema exige que os ministros recorram a analogias e se respaldem em outros julgamentos. Foi então que o relator mencionou uma decisão anterior sobre o jornalismo digital.

"No caso do jornalismo, o que se aplica ao impresso, se aplica ao digital, e os blogs sérios de jornalismo se sentiram protegidos [com a decisão à época]", comentou no plenário da Corte. Nas palavras do ministro, "a legislação não conceituou de maneira clara as varias atividades que existem nesse novo mundo, no mundo digital".

"Diante disso", complementou Toffoli, "a gente sempre busca, como fez o ministro Flávio Dino, tentar achar no próprio ordenamento jurídico, a analogia". O ministro Flávio Dino foi o primeiro do dia a manifestar voto, seguido por Cristiano Zanin. Agora, o STF tem cinco votos para responsabilizar as big techs, faltam os votos de outros cinco magistrados.

