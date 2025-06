CPI das Bets termina sem relatório final e rejeita pedido de indiciamento de Virgínia e Deolane

A CPI das Apostas Esportivas chegou ao fim nesta quinta-feira (12/6) sem a aprovação de um relatório final. Por 4 votos a 3, os senadores rejeitaram o parecer da relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que pedia o indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. A decisão frustrou as expectativas de responsabilização criminal por parte da comissão, que teve seus trabalhos iniciados há sete meses.

Com a rejeição, o relatório não será encaminhado ao Ministério Público Federal, que poderia usar os elementos para abertura de inquérito. A última sessão foi marcada por quórum instável e por embates entre os parlamentares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Soraya lamentou o esvaziamento da comissão e criticou colegas que participaram pouco dos debates. “Não quero mais essa prorrogação. Trabalhar nadando contra uma maré? Eu não vou continuar me desgastando. Todo mundo aqui foi exposto”, desabafou a senadora durante a reunião.

Segundo aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ele teria rejeitado o pedido de prorrogação da CPI por entender que os senadores já haviam tido tempo suficiente para concluir os trabalhos. Além disso, houve críticas ao suposto uso político e midiático da comissão. Mesmo com a derrota, Soraya prometeu entregar o relatório e as provas reunidas diretamente às autoridades competentes.