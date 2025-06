Câmara inclui urgência da isenção do IR na pauta da próxima semana

Líderes partidários da Câmara decidiram, em reunião nesta quinta-feira (12/6), pautar a urgência do projeto de lei que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. O texto está sob a relatoria do ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), em uma comissão especial. Se aprovada a urgência, poderá ser votado diretamente no plenário.

Quando a comissão foi instalada, em 6 de maio, Lira prometeu apresentar seu relatório até 27 de junho, com votação prevista para 16 de julho na comissão. Os planos mudaram depois da reviravolta envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que deve ser derrubado — resultado de um acordo entre Congresso e governo — na semana que vem.

Desde a semana passada, Executivo e Legislativo discutem medidas para enxugar os gastos da União e aumentar arrecadação, o que resultou na Medida Provisória (MP) 1.303, publicada ontem, que, dentre outras coisas, estabelece taxas para investimentos que hoje são isentos, aumenta as taxas sobre casas de apostas e as alíquotas de instituições financeiras.

As pautas devem ser o foco do Congresso até o recesso parlamentar, que começa na segunda quinzena de julho. O objetivo é controlar as contas públicas a médio e longo prazo. Os setores afetados, no entanto, já começaram a acionar seus lobbies em Brasília para tentar barrar as medidas, especialmente aquelas que resultam em mais impostos.

Medidas como a da isenção do Imposto de Renda vão no sentido contrário ao do controle de gastos, já que resultam em maior renúncia fiscal. Segundo as contas do Ministério da Fazenda, isentar quem ganha até R$ 5 mil pode custar aos cofres públicos R$ 27 bilhões por ano.

A medida, no entanto, tem apoio popular e foi uma promessa de campanha de Lula (PT), que enfrenta uma crise de popularidade. Também tem potencial para render louros aos envolvidos no Congresso (especialmente Arthur Lira).