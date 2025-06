Oposição pressiona por urgência em projeto que barra aumento do IOF

Em entrevista coletiva após o encontro, o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), afirmou que houve uma articulação expressiva para acelerar a tramitação do PDL 314, que visa anular os efeitos da elevação do imposto - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Após a reunião de líderes partidários na Câmara dos Deputados, comandada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta-feira (12/6), discutiu os impactos da mais recente reviravolta do governo federal em relação à política de arrecadação. O foco foi o decreto publicado pelo governo Lula ontem que recua, em parte, do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), anunciado no mês passado para ajudar a cobrir o deficit nas contas da União.

Apesar do recuo parcial, o governo publicou, simultaneamente, uma medida provisória que eleva outros tributos, medida que gerou forte reação da oposição e alimentou a articulação para votação de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta o aumento do IOF. A expectativa é que o regime de urgência da proposta seja votado na próxima segunda-feira (16/6).

Em entrevista após o encontro, o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), afirmou que houve uma articulação expressiva para acelerar a tramitação do PDL 314, que visa anular os efeitos da elevação do imposto. “Nós conseguimos mostrar para o presidente Hugo Motta e para os demais partidos a importância de pautar-nos na segunda-feira o PDL, o pedido de urgência ao nosso PDL” disse Zucco.

O parlamentar também destacou o apoio de uma frente ampla de legendas à proposta, incluindo União Brasil, Progressistas, Podemos, Novo e Republicanos. Há ainda a expectativa de adesão do PSD.

”Nós temos que mostrar ao governo que não é aumentando imposto, que não é por meio de um confisco, que nós vamos arrumar a economia do Estado”, afirmou.

Zucco criticou ainda a ausência de medidas concretas de corte de gastos por parte do Executivo. Segundo ele, não houve até agora um avanço corte de gastos. “O PDL que trata sobre sustar o pacote do IOF será votado na segunda-feira. É o PDL 314, que a gente vai votar à urgência, reforçou.”