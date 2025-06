Lula cobra ação "mais robusta" da ONU sobre situação no Haiti

Declaração do presidente ocorreu após reunião com 16 países da Comunidade do Caribe, realizada nesta sexta (13/6) no Itamaraty - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou, nesta sexta-feira (13/6), ações mais efetivas da Organização Nacional das Nações Unidas (ONU) em apoio ao Haiti. “Os países caribenhos têm exercido papel central nos esforços de estabilização do Haiti, mas é necessário uma resposta internacional muito mais robusta”, afirmou o presidente durante pronunciamento após a Cúpula Brasil-Caribe, realizada no Itamaraty.

Esse encontro, que reuniu líderes de 16 países da Comunidade do Caribe (Caricom) — como Bahamas, Barbados, Belize, Guiana, Haiti e Jamaica —, marca a retomada de uma aproximação do Brasil com a região do Caribe. A situação do Haiti foi um dos cinco temas prioritários discutidos na cúpula. Lula disse ainda que a Polícia Federal vai iniciar programa de treinamento “que atenderá 400 policiais do Haiti".

Além disso, comunicou o petista, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou uma doação para a recuperação do país. Esse recurso, detalhou o presidente, partirá do Banco Interamericano de Desenvolvimento. “O BID anunciou hoje a doação de R$ 1,6 bilhão para a recuperação do país”, contou.

A preocupação com o Haiti foi ecoada pela primeira-ministra de Barbados e presidente Caricom, Mia Mottley, que ressaltou "crise humanitária enorme" e situação de segurança "ainda mais difíceis" que o Haiti enfrenta.

