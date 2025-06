Nikolas responde Lula: "Brasil que não merece um pinguço"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) respondeu com duras críticas a uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda em Minas Gerais, nessa quinta-feira (12/6), que criticou uma possível candidatura do parlamentar mineiro ao Governo de Minas. Pelas redes sociais, o parlamentar acusou Lula de destruir o país e respondeu às críticas com insultos, dizendo que “o Brasil não merece um pinguço”.

A declaração do presidente ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde Lula participou da entrega de 318 máquinas agrícolas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Promaq). Em tom político, o petista criticou o governador Romeu Zema (Novo), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o próprio Nikolas, cotado como pré-candidato ao Palácio Tiradentes.

“Depois desse governador, que não vou citar o nome (Romeu Zema), esse estado (Minas) não merece um Nikolas ou Cleitinho”, afirmou Lula, ao lado do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), possível nome da base governista para a disputa ao Executivo mineiro em 2026.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado disse que Minas Gerais “não merece o governo do PT” e que o país está sendo comandado por um “pinguço”.

“Sabe o que Minas não merece? Lula. O governo do PT, que quebrou estado aqui na época do Pimentel. Sabe o que o Brasil não merece? Você, seu pinguço, que tem destruído nosso país, nossa economia, colocado ministro só incompetente. Tem feito com que a sua mulher gaste o nosso dinheiro de forma completamente irresponsável. Não tem nada no Brasil que funciona sob a sua gestão”, afirmou.

Nikolas também atacou o senador Rodrigo Pacheco, a quem Lula fez aceno público. “Querer dizer que Pacheco é a maior personalidade de Minas Gerais? Não vou nem falar quantos votos eu tive”, ironizou o parlamentar, o mais votado do país nas eleições de 2022, com 1,47 milhão de votos.

O deputado ainda alfinetou o senador Pacheco: “Na última eleição (2024), nem foi votar, porque ia passar vergonha, assim como passou em 2022 quando foi votar em você e tomou vaia absurda”, disse.