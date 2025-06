Bolsonaro faz campanha no RN no dia da prisão de Gilson Machado

Dois dias após depor ao Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) esteve nesta sexta-feira (13/6) em campanha no município de Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte. A data coincidiu com a prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que atuou durante o mandato do político, e também com o depoimento do tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, à Polícia Federal (PF).

Durante a passeata, Bolsonaro fez um discurso em apoio a Rogério Marinho como o nome indicado pelo Partido Liberal como candidato ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nas eleições de 2026. “Eu tenho uma grande gratidão por ter vindo aqui. Aqui ao meu lado, está um grande senador da República: Rogério Marinho. É o nosso cabra da peste que vai ser governador no ano que vem”, disse Bolsonaro.