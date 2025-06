Comitiva brasileira em Israel está em segurança e busca "soluções seguras" para retorno

This aerial picture shows damaged buildings at a site hit by a missile fired from Iran in the Israeli city of Ramat Gan near Tel Aviv on June 14, 2025. Iran struck Israel early June 14, with barrages of missiles after a massive onslaught targeted the Islamic republic's nuclear and military facilities, and killed several top generals. (Photo by Jack GUEZ / AFP) - (crédito: AFP)

Órgãos públicos publicaram em nota a situação das autoridades brasileiras que estão em Israel para participar de uma missão no âmbito do Consórcio Brasil Central, que tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento social e econômico por intermédio de cooperação nacional e internacional.

De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), o secretário Pedro Leonardo Rezende encontra-se em segurança em Tel Aviv, em um hotel que conta com bunker, para onde os hóspedes se deslocam sempre que há avisos nacionais de novos ataques.

Está também na comitiva do Brasil, o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos. A Secretaria informou em nota publicada hoje (14/6) que mantém contato com o secretário, que se encontra em Israel desde o dia 7 de junho, como integrante da missão internacional do Consórcio Brasil Central (BrC). Santos informou que está bem e que está acompanhado do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

"A integridade e a segurança da comitiva é prioridade absoluta neste momento. A Embaixada Brasileira em Israel está ciente da situação e os membros da delegação aguardam suas orientações sobre retorno para o Brasil assim que o espaço aéreo for liberado", informou a secretaria de Goiás.

A missão, que estava prevista para acontecer entre os dias 7 e 14 de junho, teve como objetivo fortalecer a cooperação internacional e promover a troca de experiências com parceiros governamentais israelenses. "Entre as pautas previstas, destaque especial para as áreas de inteligência artificial, agritechs e inovações aplicadas ao setor agropecuário", diz a nota.



O Consórcio Brasil Central informou em nota que a comitiva do Brasil encontra-se em segurança em Israel. Além disso, informou que está em contato com os brasileiros e em articulação com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e autoridades brasileiras, "buscando soluções seguras e responsáveis para o retorno da delegação diante do cenário delicado que se desenha na região".

O Consórcio é uma entidade que fortalece a parceria do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins com outras Unidades Federativas, com o objetivo de promover desenvolvimento econômico e social da região. Estão em Israel, além dos secretários, os prefeitos Cícero Lucena (João Pessoa/), Álvaro Damião (Belo Horizonte), Claudia Lira (Goiânia), Johnny Maycon (Nova Friburgo), Nélio Aguiar (Santarém) e Vanderlei Pelizer (Uberlândia), além de secretários, incluindo autoridades do DF.