Saiba quem são os secretários do DF que ficaram em bunker durante ataque em Israel

A delegação brasileira está no país, a convite do Ministério das Relações Exteriores israelense, para promover a troca de experiências - (crédito: Reprodução)

Quatro secretários do Governo do Distrito Federal (GDF) estão abrigados em um bunker de um hotel, em Tel Aviv, Israel, em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã. O grupo integra uma comitiva oficial em missão no país, que foi surpreendida pelos bombardeios na madrugada de ontem. Ao longo do dia, o exército israelense emitiu alertas, informando que dezenas de mísseis haviam sido disparados a partir do Irã, e orientando a população a procurar os abrigos.

O secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho, tranquilizou sobre a situação do grupo. "Nos abrigamos no bunker por conta dos últimos ataques. Mísseis caíram perto do nosso hotel, mas estamos em um local seguro", relatou.

Além de José Eduardo, estão no bunker os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa; de Agricultura, Rafael Bueno; e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Soares Marra. Parte da comitiva, incluindo outros secretários e prefeitos de estados e municípios brasileiros, está hospedada em outro hotel na cidade. Veja fotos dos secretários:











Tensão

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), relatou os momentos de tensão durante a madrugada de ontem. Por volta das 3h, no horário local, sirenes soaram por causa de ataques israelense ao Irã. Damião contou que dormia em um alojamento quando foi surpreendido pelo alarme de emergência e orientado a se abrigar em um bunker.

"Ouvi o alerta e me assustei muito. Mas (os israelenses) são muito bem preparados. Nem parece que está acontecendo algo na cidade", afirmou o prefeito, em entrevista ao Estado de Minas.

O secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, disse que está em contato com a Embaixada do Brasil em Israel e com a Embaixada de Israel em Brasília. "Mais cedo, falei por telefone com todos os secretários em Israel. Apesar do susto, todos estão bem e não correm perigo. O governo de Israel já sinalizou que, por serem convidados, eles garantirão a segurança e o retorno de todos ao Brasil, em segurança", assegurou.

A Embaixada de Israel em Brasília informou, por meio de nota, que duas delegações brasileiras estão no país, a convite do Ministério das Relações Exteriores israelense. Uma delas é a delegação da região do Brasil Central, incluindo representantes do Consórcio Brasil Central e autoridades de alto escalão, e outra composta por prefeitos e funcionários municipais.

Segurança

O Consórcio Brasil Central afirmou, em nota, que a comitiva está em segurança e "em constante articulação com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e demais autoridades brasileiras".

"A missão oficial, prevista para 7 a 14 de junho, foi realizada a convite do governo de Israel, com apoio da Embaixada de Israel no Brasil, visando fortalecer a cooperação internacional e promover a troca de experiências em áreas estratégicas para o desenvolvimento da região do Brasil Central", informou a nota.

De acordo com a Embaixada de Israel, os órgãos locais estão acompanhando a situação dos brasileiros. "O Ministério das Relações Exteriores de Israel mantém contato com os grupos e está trabalhando nas soluções que vão viabilizar o retorno dos participantes que desejarem regressar ao Brasil, assim que o espaço aéreo for reaberto", finalizou o documento divulgado à imprensa.