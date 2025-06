Ministra Gleisi Hoffmann telefona para autoridades brasileiras em Israel

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, ligou no último sábado (14) para os prefeitos de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e João Pessoa, Cícero Lucena, que estão em Israel em uma comitiva de diversos municípios brasileiros.

A ligação ocorreu devido ao estado de emergência em Israel por conta dos ataques do Irã. A situação fechou o espaço aéreo e as autoridades brasileiras estão retidas no país.

De acordo com a nota da SRI, a ministra relatou como andam as tratativas da situação com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). "A ministra transmitiu ao prefeito Damião, que coordena o grupo de brasileiros no local, as tratativas do MRE com autoridades de Israel para providenciar o retorno em segurança da delegação e de um grupo de representantes do Consórcio Brasil Central, que também se encontram em território israelense", afirma a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, a ministra Gleisi deve fazer outra ligação, ainda neste domingo (16), para atualizar as autoridades sobre a situação e avaliar as alternativas para o retorno seguro do grupo ao Brasil.

