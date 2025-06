Comissão do Senado quer a repatriação de caravana de evangélicos em Israel

O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado Federal, informou em publicação no X que solicitou a inclusão de 56 brasileiros nas tratativas da repatriação que foram para Israel em uma caravana evangélica em missão religiosa na Galileia. A Comissão formalizou pedido à Força Aérea Brasileira (FAB) para envio de uma aeronave ao país que está sob ataque.

Na manhã de hoje (15/6), o Itamaraty informou que o espaço aéreo de Israel permanecia fechado e o aeroporto Ben Gurion, localizado em Lod, Israel, próximo de Tel Aviv e Jerusalém, segue inoperante para pousos e decolagens.

Leia também: Prefeito de João Pessoa pede apoio à Israel para deixar o país pela Jordânia

Desde sexta-feira (13), a Comissão intensificou as articulações com o Itamaraty para viabilizar o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com o objetivo de repatriar os brasileiros que estão em Israel, entre eles prefeitos e secretários de 11 estados.

“Temos prefeitos, secretários estaduais e três sul-mato-grossenses que foram a convite do governo de Israel participar de um seminário de tecnologia. Estou fazendo gestões junto ao Itamaraty, a fim de que possa disponibilizar uma aeronave da FAB para repatriar esses brasileiros que lá estão”, afirmou o senador em vídeo divulgado nesta sexta.

Leia também: Tensão no Oriente Médio prende comitivas brasileiras em Israel

A Comissão informou que parte dos voos programados para o retorno da comitiva dos estados já foi cancelada. Enquanto os integrantes do Consórcio Brasil Central permanecem concentrados na capital Tel Aviv, os representantes municipais estão abrigados na cidade de Kfar Saba, localizada a cerca de 24 km dali.

Retirada por via marítima ou terrestre

Na tarde deste domingo, o deputado federal Mersinho Lucena (Progressistas-PB), que está em viagem desde sexta-feira ao Oriente Médio, informou que chegou na Arábia Saudita e está atualmente na cidade de Tabuk. Ele conversou com o seu pai, o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena, que faz parte da comitiva de brasileiros em Tel Aviv, Israel. O deputado informou que a cidade esteve sob ataque todo o dia e que Cícero e os demais brasileiros da comitiva se encontram em um bunker, todos protegidos no mesmo local que estão nesses últimos dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não há perspectiva de reabertura do espaço aéreo, nem a possibilidade da retirada desses brasileiros por via aérea. Por isso que nós estamos juntos e tendo todo o apoio do ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Estamos estudando vias marítimas e vias terrestres para que a gente possa manter uma operação de logística e diplomática com a segurança possível", comentou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Veja a relação completa das autoridades brasileiras em Israel*:

Distrito Federal

Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia

Ana Paula Soares Marra – secretária de Desenvolvimento Social

Thiago Frederico de Souza Costa – secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública

Rafael Borges Bueno – secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Denise Figueiredo Passos – acompanhante da primeira-dama

Angela Maria Ferreira Lima – acompanhante da primeira-dama

(A primeira-dama do DF, Mayara Noronha, deixou Israel antes da escalada do conflito)

Goiás

Pedro Leonardo de Paula Rezende – secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário estadual de Saúde

Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário de Saúde

Mato Grosso do Sul



Ricardo José Senna – secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

Christinne Maymone – secretária-adjunta da Secretaria de Saúde

Marcos Espíndola de Freitas – coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde

Rondônia



Marcos Rocha – governador

Augusto Leonel de Souza Marques – secretário de Integração

Valdemir Carlos de Góes – secretário-chefe da Casa Militar

Maricleide Lima da Fonseca – chefe de Agenda do Governador

Rute Carvalho Silva Pedrosa – chefe de Gabinete do Governador

Renan Fernandes Barreto – chefe de Mídias do Governador

Consórcio Brasil Central



José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo

Renata Zuquim – diretora de Relações Internacionais e Parcerias

Bruno Watanabe – diretor de Projetos

Fabrício Oliveira – assessor de comunicação

Ana Luisa Farias – analista internacional

Prefeitos e vice-prefeitos



Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

Cícero de Lucena Filho – prefeito de João Pessoa (PB)

Welberth Porto de Rezende – prefeito de Macaé (RJ)

Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

Cláudia da Silva Lira – vice-prefeita de Goiânia (GO)

Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Secretários municipais e representantes locais



Dilermando Garcia Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (SE)

Márcio Lobato Rodrigues – secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo – secretário de Planejamento de Natal (RN)

Gilson Chagas e Silva Filho – secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Alexandre Augusto Aragon – secretário de Segurança Pública de Porto Alegre (RS)

Verônica Pereira Pires – secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís (MA)

Flavio Guimarães Bittencourt do Valle – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

Davi de Mattos Carreiro – chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de

Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Francisco Nélio Aguiar da Silva – presidente da Federação das Associações de Municípios do Pará

(Famep), ex-prefeito de Santarém e secretário regional de Governo para o Baixo Amazonas (PA)

*Agência Senado.