Prefeito de João Pessoa pede apoio à Israel para deixar o país pela Jordânia

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), se reuniu neste domingo (15) com autoridades israelenses para que o país autorize a saída da comitiva brasileira em Israel pela Jordânia.

No vídeo divulgado pelo blog do Maurílio Júnior, o prefeito explica o plano traçado para a saída do país. "Seria nos transportar daqui até a fronteira da ponte Rei Hussein, tendo um risco menor em termos de distância e em termos de tempo. Outros detalhes são vocês quem conhecem. A partir da ponte, o governo da Jordânia já nos autorizou a entrar e estará lá dando apoio juntamente com a embaixada brasileira", explicou o prefeito às autoridades.

A ponte Rei Hussein está localizada entre a Cisjordânia, território ocupado por Israel, e a Jordânia. Na nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do último sábado (14), foi comunicado que o Brasil negociava com a Jordânia uma retirada segura das delegações brasileiras de Israel.

Mais cedo neste domingo, mídias locais de Israel divulgaram que o governo israelense estendeu o estado de emergência até o fim de junho, o que deixaria as rodovias e o espaço aéreo fechado até então. No momento, ainda não há previsão para o retorno das comitivas ao Brasil.



