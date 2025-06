Soraya Thronicke entregará lista de parlamentares ligados a casas de apostas

O documento, segundo Thronicke, inclui autoridades com foro privilegiado, entre elas um integrante do Poder Judiciário - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, vai encaminhar à Procuradoria-Geral da República (PGR), à Polícia Federal e ao Ministério Público uma lista com nomes de parlamentares suspeitos de manter relações com casas de apostas. O documento, segundo a senadora, inclui autoridades com foro privilegiado, entre elas um integrante do Poder Judiciário.

O relatório final da CPI, que sugeria o indiciamento de 16 pessoas incluindo as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, foi rejeitado na comissão por quatro votos a três. A decisão, no entanto, não impede Soraya de apresentar as informações que coletou durante os trabalhos do colegiado aos órgãos competentes.



Diferentemente do relatório reprovado, o material que será entregue por Soraya Thronicke tem caráter sigiloso e não será tornado público neste momento. Segundo a senadora, há indícios graves de envolvimento de autoridades com o setor de apostas ilegais e manipulação de resultados em competições esportivas. A expectativa é que as informações reforcem futuras investigações.

O documento será entregue formalmente ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

Soraya destacou que espera “ações concretas” das instituições diante das evidências apresentadas e reforçou que a CPI, mesmo sem relatório aprovado, cumpriu um papel fundamental ao revelar possíveis esquemas de corrupção envolvendo o setor.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

