Soraya ataca críticos e defende entrega de relatório: "Não vou jogar no lixo"

A senadora afirmou que, mesmo sem aprovação formal, entregará as provas reunidas às autoridades e levará adiante seu relatório em caráter pessoal. "Se alguém está insatisfeito com algum indiciamento, que destaque", declarou - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

A CPI das Apostas Esportivas chegou ao fim nesta quinta-feira (12/6) sem a aprovação de um relatório final. Por 4 votos a 3, os senadores rejeitaram o parecer da relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que pedia o indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. A decisão frustrou as expectativas de responsabilização criminal por parte da comissão, que teve seus trabalhos iniciados há sete meses.

Durante a votação do relatório final, Soraya protagonizou um embate direto com o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e fez um duro desabafo sobre o processo de investigação. Visivelmente exausta com as resistências internas, Soraya afirmou que, mesmo sem aprovação formal, entregará as provas reunidas às autoridades e levará adiante seu relatório em caráter pessoal.

“Se alguém está insatisfeito com algum indiciamento, que destaque. Agora, jogar no lixo? Porque eu não vou jogar no lixo”, declarou a senadora. Ela criticou parlamentares que, segundo ela, participaram pouco das discussões e agora buscam obstruir a votação. “Durante o período que eu tive poder de polícia, estive em contato com provas robustas. Não posso me omitir e enfiar isso debaixo da gaveta.”

Após insistir durante semanas, a senadora voltou atrás na ideia de prolongar os trabalhos da CPI. Segundo ela, o esforço da equipe foi minado por sabotagens internas e discursos vazios. “Não quero mais a prorrogação. Trabalhar nadando contra uma maré? Eu não vou continuar me desgastando. Todo mundo aqui foi exposto”, afirmou, dirigindo críticas veladas a colegas que, nas palavras dela, apenas “cantam para a galera para ganhar like”.

O discurso também foi marcado por críticas à postura de Girão, que se opôs a parte dos indiciamentos. “É muito fácil dizer: ‘sou contra’. Mas qual é a solução? Vai colocar um muro virtual no Brasil?”, ironizou Soraya, lembrando que os debates ao longo da CPI incluíram alternativas tecnológicas e regulatórias. “Estamos diante de uma pandemia social. Famílias estão sendo destruídas”, alertou.

Soraya também reconheceu o esforço de alguns colegas, como os senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF), que, segundo ela, “trabalharam de forma séria e contribuíram com o relatório”. Por outro lado, reforçou a ausência e a omissão de outros membros da comissão, sem citar nomes. “Quem não esteve nas discussões, quem levantava para não escutar, também é responsável por esse desgaste.”

Ao final, a senadora reiterou sua disposição em entregar todo o material colhido pela CPI, independentemente do resultado da votação. “Vamos colocar em votação. Votação é democracia. Não gostaram? Destaquem. Mas eu não vou me omitir. Temos algo farto e robusto para entregar à sociedade”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

