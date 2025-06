Análise: Congresso faz o que quer e trata Lula como se já fosse um "pato manco"

Para não dizer que não falei das pesquisas que avaliam o governo Lula, aqui vai um resumo da ópera. Datafolha (10-11 de junho): aprovação, 28%; desaprovação, 40%. Ipsos Ipec (junho): ruim/péssima, 43%; ótima/boa, 25%; regular, 29%; forma de governar: aprovação, 39%; desaprovação, 55%; confiança no presidente: confiável, 37%; não confiável, 58%. CNT/MDA (17 de junho): aprovação, 40,7%; desaprovação, 52,9%.

Qualquer que seja a pesquisa, variando entre 25% e 40% , a aprovação se mantém num patamar que coloca em risco a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua rejeição está entre 40% e 53%, o que dificulta muito uma avaliação generosa do tipo "copo pela metade": ninguém pode afirmar que está quase cheio.

Leia também: Moraes decreta prisão preventiva de ex-assessor de Bolsonaro

Segundo as pesquisas, os principais fatos que afetam a popularidade do presidente são a crise do INSS (31% culpam o governo, segundo a Genial/Quaest), o custo de vida (inflação de alimentos, café por exemplo) e questionamentos em relação a saúde, idade e projeção de liderança para o próximo mandato. É uma mistura difícil de lidar, porque não há solução de curto prazo para os dois primeiros problemas; o terceiro é uma contingência pessoal, nem o próprio Lula pode prever.

Entretanto, Lula não é um cachorro morto. No DataFolha, nas pesquisas eleitorais de primeiro turno, lidera a disputa com 37%, contra 21% de Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Como o ex-presidente está inelegível e o governador paulista não assume sua candidatura, as projeções para o segundo turno apontam como principais concorrentes Michelle Bolsonaro (PL) e Ratinho Junior (PSD). Lula leva vantagem de 46% a 42% contra eles. Caso Tarcísio seja candidato com apoio de Bolsonaro, o cenário muda completamente e já começa empatado tecnicamente.

Esse cenário eleitoral aberto, porém, fragiliza o governo no Congresso, que já começa a tratar Lula como um "pato manco". O exemplo é a derrota acachapante nesta semana na Câmara, com a aprovação da urgência para derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por 346 a 97 votos. Os "aliados" do Centrão votaram em massa contra o governo, que ficou confinado ao campo minoritário da esquerda. Não foi um fenômeno episódico, que possa ser atribuído a um cochilo dos articuladores do governo. As derrotas no Congresso são recorrentes, apesar de os partidos do Centrão ocuparem pastas importantes na Esplanada. Das 150 medidas provisórias (MPs) que editou no atual mandato, Lula viu pelo menos 92 perderem a validade, ou seja, 61% foram derrubadas.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Dissonância

Há uma dissonância entre o Palácio do Planalto e sua base de sustentação no Congresso. A psicologia descreve a dissonância cognitiva como um desconforto mental, que surge quando uma pessoa tem crenças, valores ou comportamentos que entram em conflito e criam uma sensação de tensão e mal-estar, levando a pessoa a buscar maneiras de reduzir essa dissonância, muitas vezes por meio de justificativas ou mudanças em suas atitudes ou comportamentos.

É mais ou menos o que está acontecendo entre Lula e o Congresso, cuja maioria não concorda com as urgências e prioridades do governo. A derrubada de medidas provisórias é o melhor termômetro. O governo Lula não é uma coalizão, é um arquipélago partidário, cujo centro é controlado pelo PT, que o considera "em disputa". Isso não ajuda a estruturar a base congressual e isola o governo. Sim, como bem definiu o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, em entrevista à Globo News na terça-feira, a base do governo é de centro-direita.

Leia também: Guerra entre Israel e Irã pode acabar rápido por falta de armamentos, diz jornal dos EUA

Entretanto, o Congresso pôs o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de joelhos. Perdeu completamente a capacidade de negociar a proposta de ajuste fiscal com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A equipe econômica não teria dificuldades de encontrar saídas para o deficit fiscal, mas Lula se recusa a cortar gastos, e o Congresso não aceita aumentar impostos. Resultado: mais uma elevação da taxa de juros, que subiu para 15%, o maior patamar em 20 anos, conforme a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira.

Nesta semana, entre as decisões desfavoráveis ao governo, destaca-se a instalação de uma CPI Mista para investigar as fraudes do INSS, uma casa de caboclo para Lula, porque o escândalo somente veio à luz no terceiro ano de mandato e envolve dezenas de associações de aposentados, muitas dela de fachada. Por mais que o governo tenha razão quanto ao fato de que as fraudes começaram durante o governo Bolsonaro, a demora para acabar com os descontos indevidos nas aposentadorias está sendo uma tragédia para a imagem do governo.

Dirceu é um sobrevivente de suas próprias vicissitudes, mas preservou sua liderança junto aos militantes do PT. Segundo ele, "Lula é candidatíssimo" e tem um ano e meio de governo para resolver todas essas questões. "A eleição de 2022 não foi uma vitória da esquerda. Foi uma vitória do antibolsonarismo", avalia. Dirceu critica o discurso da legenda ("muitas vezes, é de um Brasil que não existe mais") e avalia que o governador de SP pode ser o adversário de Lula em 2026: "Tudo indica que os partidos de direita vão buscar um candidato único, se o Bolsonaro permitir, que seria o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio não é invencível".