Lula participa de jantar oferecido pelo presidente do TCU

O encontro foi oferecido pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo (à direita). Seu irmão, o senador Veneziano Vital do Rêgo (à esquerda), também participou. - (crédito: Reprodução/X @venezianovital)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na última quarta-feira (18/6) de um jantar oferecido pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, em uma casa do Lago Sul. O encontro contou com a presença também de ministros da Corte e auxiliares de Lula, além da primeira-dama Janja da Silva.

A celebração ocorreu uma semana após a Corte de Contas aprovar, com ressalvas, as contas do governo Lula em 2024. Dentre os participantes estavam os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira.

Também compareceu o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), irmão do presidente do TCU. Em uma postagem nas redes sociais, o senador classificou o momento como um reencontro com o "amigo e presidente Lula".

Um momento de reencontro com o amigo e presidente @LulaOficial ! Vamos continuar trabalhando pelos que mais precisam.

O jantar não foi incluído na agenda oficial do presidente, e ocorreu no dia em que ele retornou a Brasília após uma viagem ao Canadá, onde participou da Cúpula de Chefes de Estado do G7. Lula chegou próximo ao meio-dia, e passou o resto da tarde no Palácio da Alvorada, sem compromissos, até sair para o jantar.

Relatório da Corte de Contas

Na quarta-feira da semana passada (11), o TCU aprovou com ressalvas as contas de 2024 do governo Lula. A Corte apontou como irregularidade o aumento dos benefícios tributários. Além disso, recomendou que as emendas parlamentares tenham maior transparência, e declarou haver grande preocupação com o aumento dos gastos previdenciários.