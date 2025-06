Equipes retomam busca por brasileira na Indonésia, diz Itamaraty

Juliana estava no segundo dia de trilha quando caiu cerca de 300 metros por uma encosta à beira da cratera do vulcão Rinjani, destino popular para turistas, mas considerado uma trilha difícil. - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou neste domingo (22/6) que está em contato com as autoridades da Indonésia para as operações de resgate da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani. De acordo com o Itamaraty, as equipes de busca retomaram há pouco os trabalhos.

A pasta informou ainda que dois funcionários da Embaixada do Brasil em Jacarta serão enviados para acompanhar pessoalmente a operação. Segundo a família, a jovem está desaparecida, sem agasalhos, água ou suprimentos. Já se passaram mais de 60 horas desde o acidente.

"Equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia iniciaram há pouco o terceiro dia do esforço de resgate de turista brasileira no Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado na ilha de Lombok, a cerca de 1.200 km de distância de Jacarta", afirmou o ministério, em nota.

De acordo com a pasta, a embaixada está em contato com as autoridades locais desde que foi acionada pela família de Juliana, incluindo com o diretor internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o Diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia.

A família de Juliana criou um perfil no Instagram para divulgar notícias sobre o resgate e cobrar maior apoio do governo federal. Mais cedo, em nota, os familiares afirmaram que não haviam recebido nenhuma nota oficial ou posicionamento claro do Itamaraty ou da Embaixada do Brasil.







"Dois funcionários da embaixada deslocam-se hoje para o local com o objetivo de acompanhar pessoalmente os esforços pelo resgate, que foi dificultado, no dia de ontem, por condições meteorológicas e de visibilidade adversas", acrescentou o Itamaraty.



Operação foi interrompida por conta do clima



As operações de resgate foram interrompidas neste domingo por conta dos fortes ventos e densa neblina no local, e retomadas na manhã de segunda (Lombrok possui fuso 11 horas na frente de Brasília).

A irmã da publicitária, Mariana Marins, desmentiu hoje as informações de que Juliana teria recebido água, comida e roupas de uma equipe de resgate. Segundo ela, as autoridades da Indonésia divulgaram informações falsas e vídeos manipulados sobre a operação.

"Ninguém chegou até Juliana. Ninguém sabe onde Juliana está. Ela está desaparecida", disse Mariana. "A gente está esperando aqui, torcendo para que alguém ache a Juliana, para que a gente consiga trazer ela viva para casa", acrescentou.

De acordo com a irmã, as únicas imagens de Juliana foram feitas no sábado, poucas horas após o acidente, por um grupo de montanhistas que está no local auxiliando a operação. No domingo, ela não foi vista, e pode ter escorregado mais para o fundo da encosta onde estava.