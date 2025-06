Brasil condena ataques dos EUA a instalações nucleares no Irã

O comunicado, assinado pelo Itamaraty, classifica as ações como violações claras da soberania iraniana e do direito internacional. - (crédito: Platobr Internacional)

O governo brasileiro divulgou neste domingo (22/6) uma nota oficial expressando grande preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condenando com “veemência os recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã”. O comunicado, assinado pelo Itamaraty, classifica as ações como violações claras da soberania iraniana e do direito internacional, além de representar sérios riscos à saúde de civis e ao meio ambiente.

“Ataques armados a instalações nucleares representam flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e das normas da Agência Internacional de Energia Atômica”, afirma a nota. O Brasil alertou para o potencial de desastres ambientais e contaminação radioativa, caso esses locais estratégicos sejam danificados em meio ao conflito.

A posição brasileira se apoia em um princípio histórico: o uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos. O país reiterou seu repúdio a qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões de alta instabilidade, como o Oriente Médio.

O comunicado também condena os ataques mútuos em áreas densamente povoadas, que vêm resultando em aumento do número de vítimas civis e destruição de infraestrutura essencial, incluindo hospitais, que têm proteção garantida pelo direito humanitário internacional.

“As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear”, conclui o texto.

O conflito completa nove dias neste domingo, a tensão crescente levanta a situação de brasileiros que vivem na região. De acordo com os dados mais recentes do Ministério das Relações Exteriores, de 2023, cerca de 14 mil brasileiros estavam vivendo em Israel. Já no Irã, a estimativa atual é de que entre 180 e 190 brasileiros residam no país.