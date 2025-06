Trama golpista: STF inicia acareações entre réus do núcleo 1

Na primeira sessão, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid ficará frente a frente com o militar da reserva e ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto - (crédito: TON MOLINA/STF E ISAC NÓBREGA/PR)

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (24/6) as acareações entre réus do núcleo 1 investigados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A audiência será dividida em duas sessões, às 10h e às 11h.

Na primeira sessão, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid ficará frente a frente com o militar da reserva e ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto. Enquanto Cid alega ter recebido de Braga Netto uma caixa de vinho com dinheiro para financiamento dos atos golpistas, o ex-ministro da Defesa nega a versão.

Em seguida, Freire Gomes e Anderson Torres irão confrontar as versões apresentadas durante julgamento do golpe no Supremo.

Gomes, que é ex-comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), alega que Torres, ex-ministro da Justiça, participou de reuniões que debatiam ações antidemocráticas dentro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, indica que a minuta golpista encontrada na casa de Torres foi apresentada em uma reunião com os comandantes das Forças Armadas.

O objetivo da acareação é apurar a verdade dos fatos. As sessões não serão transmitidas e o local terá acesso restrito aos advogados, réus e o relator, o ministro Alexandre de Moraes.