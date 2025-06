Lula quer incluir o setor automotivo e de açúcar no Mercosul

Na viagem de Lula para a cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, o Brasil formalizará o convite para que os países do bloco venham para a COP 30, previsto para outubro, em Belém - (crédito: Claudio Kbene/ PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara comitiva para viajar à Argentina, na próxima quarta-feira (2/7), para participar da Cúpula do Mercosul. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil — que assumirá presidência temporária do bloco entre julho e dezembro deste ano — buscará introduzir mercados como o de açúcares e de automóveis no bloco.

“O Brasil busca incluir o setor automotivo no Mercosul, que atualmente é regido por acordos bilaterais, apesar de representar cerca de um quarto de todas as trocas comerciais intrarregionais”, disse a secretária de América Latina e Caribe, Gisela Padovan. Ela também afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia será discutido entre os países-membros do bloco.

"Acordo entre Mercosul e União Europeia está finalizado e só precisa passar por instâncias europeias. Há o esforço do presidente Lula para que este acordo seja finalmente concluído", pontuou.

Padovan concedeu coletiva de imprensa ao lado do diretor do departamento do Mercosul, embaixador Francisco Canabrava. Além do objetivo de introduzir o mercado de automóveis brasileiros no Mercosul, a ida de Lula à cúpula do bloco terá o objetivo de incluir a produção do açúcar brasileiro no Mercado Comum do Sul.

“Diferente do setor automobilístico, esse (mercado de açúcar) sequer tem acordos bilaterais. E nós (Itamaraty) nos preocupamos não só com ações (inserção no Mercosul) do açúcar em si, mas com os produtos de maior valor agregado a partir do açúcar”, afirmou Gisela.

Segundo ela, esses produtos de “valor agregado” que o Brasil almeja incluir no Mercosul são bolachas e bolos. Isso, segundo o Itamaraty, vai “dinamizar outras partes da cadeia do açúcar”. “Então você não é só o açúcar, mas é o açúcar e todos os produtos que podem ser produzidos a partir do açúcar”, concluiu.

Segurança, Mercosul Verde e convite à COP 30

Na viagem de Lula para a cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, o Brasil formalizará o convite para que os países do bloco venham para a COP 30, previsto para outubro, em Belém. “Pretendemos convocar uma reunião de ministros de meio ambiente para enviar uma mensagem conjunta dos países do Mercosul para a COP 30, indicando a urgência da crise climática”, disse a embaixadora.

Na relação entre Mercosul e sustentabilidade, Gisela também anunciou que o Brasil — como presidente temporário — vai sugerir a implantação do "Mercosul verde’" A ideia, de acordo com a embaixadora, é “promover a cooperação para que o nosso comércio no bloco seja mais sustentável”.

“(A ideia do Mercosul Verde) também é mostrarmos ao mundo nossas credenciais verdes. O fato de que nós temos uma matriz energética muito renovável, particularmente no Brasil e que a nossa agricultura é sustentável”, completou.

Em pautas de segurança, a presidência temporária do Brasil vai propor ações de cooperação entre países do Mercosul.

“Eu cito como exemplo (do que vamos propor na área de segurança no Mercosul) a prisão daquele Tuta na Bolívia recentemente. Ali foi um exemplo da cooperação. Ele foi preso enquanto pedia um documento. Ele estava ali fazendo documento, comunicaram pro Brasil, viram quem era e foi preso ali, naquele momento. Acho que isso é a cooperação que a gente quer (no Mercosul), com intercâmbio de informações, cooperação imediata, cooperação das autoridades de todos os países do bloco”, explicou a embaixadora.