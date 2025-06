Após "desencontro", Zema se encontra com Bolsonaro antes de manifestação

O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (29/6). O ato foi convocado por Bolsonaro para se manifestar contra o julgamento dele por suposta tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também: Grupo de skatistas hostiliza Bolsonaro durante manifestação em São Paulo

Zema publicou uma foto ao lado do ex-presidente e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). O governador mineiro e o chefe do Executivo paulista são cotados para herdarem o espólio eleitoral de Bolsonaro para as eleições de 2026, uma vez que o capitão reformado está inelegível até 2030.

O encontro de Zema com Bolsonaro também ocorre depois de um desencontro dos dois em Belo Horizonte, na quinta-feira (26/6). Na ocasião, o ex-presidente participou de um encontro do PL na capital mineira, enquanto o governador voltava de agendas no Japão.

Bolsonaro foi recepcionado pelo vice-governador Mateus Simões (Novo), pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Simões levou o ex-presidente para um café da manhã na Cidade Administrativa, e também participou de um almoço e do evento bolsonarista. Ele chegou a ensaiar um cântico de “Volta Bolsonaro” junto com a militância do PL.