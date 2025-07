Lula reafirma que acordo Mercosul e UE será fechado até dezembro

A declaração foi dada durante lançamento do Plano Safra, em evento no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou, nesta terça-feira (1º/7), que o acordo bileteral entre o Mercosul e a União Europeia será fechado até dezembro deste ano. A declaração foi dada durante lançamento do Plano Safra, em evento no Palácio do Planalto, às vésperas da viagem do líder brasileiro à Argentina para participar da Cúpula do bloco comercial dos países do sul.

"Eu assumo a presidência do Mercosul dia 3 (quinta-feira). Antes de deixar a presidência, nós vamos consagrar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso [fechamento do acordo] se deve a um conjunto de sacrifícios, que todo mundo fez", disse o presidente.

A ida de Lula à Argentina está prevista para às 16h40 desta quarta-feira (2), para participar da cúpula do Mercosul. A agenda se estende entre quinta e sexta-feira (4).



Além de consagrar a presidência temporária de Lula, que comandará o bloco econômico por seis meses, Lula pretende consagrar o acordo com a União Europeia. Além disso, o evento dos países da América do Sul vai oficializar a entrada da Bolívia no grupo.