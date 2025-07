Lula recebe presidente do Paraguai após caso de espionagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira (3/7) com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Foi a primeira vez que os dois conversaram pessoalmente desde a crise diplomática envolvendo espionagem de autoridades paraguaias pelo Brasil, em abril.

O encontro ocorreu em Buenos Aires, na Argentina, às margens da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.

Lula recebeu Peña para um café da manhã no Palácio Pereda, a embaixada do Brasil em Buenos Aires. O petista decidiu se hospedar no local, e não em um hotel, como de costume. A reunião com o presidente paraguaio é a única bilateral prevista para a viagem à Argentina.

O principal tema para o encontro é destravar as negociações do Anexo C de Itaipu, hidrelétrica gerida em conjunto pelos dois países. O Paraguai suspendeu as conversas após a revelação de que autoridades paraguaias foram alvo de ataques hackers do Brasil que buscaram informações sigilosas justamente sobre a negociação.

Espionagem causou tensão diplomática

Em março, o caso foi revelado por reportagem do portal UOL. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) realizou uma operação para invadir computadores entre junho de 2022 e março de 2023.

A divulgação causou uma crise diplomática entre os países, e o Paraguai pediu explicações ao governo brasileiro. O Itamaraty argumenta que a operação foi autorizada na gestão passada, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), e tornada sem efeito assim que o atual diretor-geral da Agência, Luiz Fernando Corrêa, tomou conhecimento do caso.