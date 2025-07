Encontro de Lula com Kirchner eleva tensão antes da Cúpula do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra nesta quinta-feira (3/7) com a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar após ter sido condenada por corrupção. A reunião foi autorizada pela Justiça da Argentina e ocorre em um momento delicado das relações entre os dois países, marcado por tensões políticas entre os atuais chefes de Estado.

A expectativa é de que a reunião com a peronista, que não está na agenda oficial do presidente, aconteça às 12h. Quando Lula estava preso em Curitiba, recebeu a visita do então presidente da Argentina Alberto Fernández, de quem Cristina Kirchner era vice-presidente.

A visita oficial do brasileiro ao país vizinho não contempla reunião com Javier Milei, atual ocupante da Casa Rosada e conhecido por suas divergências políticas com Lula, criando uma tensão acerca da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, realizada em Buenos Aires. Lula e Milei mantém uma relação distante desde a eleição do líder ultraliberal.

A visita à ex-presidente argentina acontece semanas depois de uma conversa telefônica entre Lula e Cristina, na qual o presidente brasileiro expressou solidariedade à aliada política. Na ocasião, a Suprema Corte da Argentina havia rejeitado um recurso da defesa da ex-presidente, mantendo sua condenação.

Pelas redes sociais, Lula manifestou apoio público a Cristina Kirchner, elogiando sua “maneira serena e determinada” diante do processo judicial.

Essa é a primeira vez que Lula visita o país vizinho desde a posse de Milei, em dezembro de 2023. Durante a campanha eleitoral, o presidente argentino fez reiteradas críticas a Lula e ao Partido dos Trabalhadores (PT). Já em 2024, em viagem ao Brasil, Milei optou por se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ignorando o atual governo brasileiro.