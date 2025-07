Alckmin elogia decisão de Moraes sobre IOF: "Diálogo é um bom caminho"

Geraldo Alckmin participou, neste sábado (5/7), do primeiro dia de reuniões do BRICS - (crédito: Divulgação/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB) elogiou, neste sábado (5/7) durante a cúpula do BRICS, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu tanto decretos do governo que aumentavam a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) como o decreto legislativo que havia derrubado as medidas do Executivo.

Segundo Alckmin, Moraes agiu com "sabedoria" ao determinar que governo e Congresso façam uma audiência de conciliação para tratar sobre o tema. "O diálogo é um bom caminho. Então vamos aguardar”, afirmou. A reunião citada pelo vice-presidente é prevista para o dia 15 de julho, às 15h.

BRICS como motor da economia mundial

Além do comentário elogioso a Moraes, Alckmin definiu o BRICS como atual motor da economia mundial. “Juntos, representam mais de 40% do PIB mundial e mantêm taxas de crescimento acima da média global. Por isso, são grandes promotores do desenvolvimento”, disse.

Alckmin ainda ressaltou a defesa do multilateralismo. Isso, segundo ele, evitaria "protecionismos” dos países. Como exemplo, mencionou a conclusão das negociações dos acordos do Mercosul com a União Europeia, fechado em 2024, e com os países do EFTA, anunciado nesta semana.

“É o multilateralismo, a defesa do livre comércio, a complementariedade econômica de investimentos e promoção do desenvolvimento”, pontuou o vice-presidente.