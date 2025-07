Humberto Costa afirma que legalização dos jogos de azar pode transformar o Brasil em "uma grande jogatina"

"Voltaram a desenterrar o projeto que legaliza cassinos e bingos no Brasil. Meu voto é contra por todo o mal que esses jogos de azar provocam. As BETs estão aí pra mostrar a miséria que isso é", escreveu o senador. - (crédito: Platobr Politica)

O senador Humberto Costa (PT-PE) voltou a criticar a proposta que legaliza os jogos de azar no Brasil. Em postagem na rede social X (antigo twitter), nesta segunda-feira (7/7), o parlamentar declarou voto contrário ao projeto que pode ser votado no plenário do Senado nesta terça-feira (8/7). Segundo ele, a liberação de cassinos e bingos representa um grave risco social, moral e econômico para o país.

“Voltaram a desenterrar o projeto que legaliza cassinos e bingos no Brasil. Meu voto é contra por todo o mal que esses jogos de azar provocam. As bets estão aí pra mostrar a miséria que isso é”, escreveu o senador.

Além da crítica generalizada aos jogos de azar, Humberto Costa citou os impactos das casas de apostas esportivas online — conhecidas popularmente como “bets” — como exemplo do que ele considera uma tragédia já em curso no país.

“Exemplo terrível para a sociedade brasileira têm sido as Bets, inclusive as Bets, que conseguiram lucrar sem pagar impostos nos últimos quatro anos. Foram mais de R$ 40 bilhões de lucro sem pagar imposto. Mesmo com o processo de regularização, o que temos visto é um dano terrível para a população brasileira. São famílias sendo destruídas, patrimônios jogados na lata do lixo, endividamento das pessoas”, denunciou.

De acordo com o senador, os impactos negativos já observados com as apostas online deveriam servir como alerta para o Congresso Nacional. “Esse exemplo das bets já nos dá condição de votarmos com consciência nessa proposta que está para ser votada amanhã. Vamos transformar nosso país em uma grande jogatina, e todos nós sabemos onde vai parar isso”, alertou.

Humberto Costa também chamou a atenção para os riscos de ampliação da criminalidade com a legalização dos jogos. Segundo ele, há relação direta entre esse tipo de atividade e crimes financeiros. "É a questão da lavagem do dinheiro, do crime organizado, da corrupção. Eu digo publicamente que amanhã votarei contra a proposta se ela vier pro plenário", afirmou o parlamentar.