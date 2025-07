Gleisi rebate Tarcísio após tarifa de Trump e critica: ‘Cúmplices’

"É a continuação do golpe pelo qual Bolsonaro responde no STF, agora usando tarifas de um país estrangeiro para impor seu projeto ditatorial", disse Gleisi. - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, criticou nesta quinta-feira (10/7) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros governadores e políticos que culparam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela tarifa de 50% anunciada contra o Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem (9).

Gleisi destacou que as ações de Trump visam atacar a economia brasileira, a soberania e a democracia, e que a tarifa é uma “continuação do golpe” de Estado pelo qual Jair Bolsonaro (PL) está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Quem está colocando ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifaço de Trump contra o Brasil”, escreveu Gleisi em suas redes sociais.

“Pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente dos EUA, porque nunca se importaram de verdade com o país e o povo”, acrescentou.

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 10, 2025

Gleisi afirmou, ainda, que a ação de Trump é “o maior ataque já feito ao Brasil em tempos de paz”.

"Continuação do golpe"

Ontem, nas redes, Tarcísio afirmou que a sanção de Trump ocorreu porque “Lula colocou sua ideologia acima da economia”, e que “não adianta se esconder atrás do Bolsonaro”. Na carta enviada ao governo federal, Trump citou as ações judiciais contra Bolsonaro como motivação para a tarifa.

“É a continuação do golpe pelo qual Bolsonaro responde no STF, agora usando tarifas de um país estrangeiro para impor seu projeto ditatorial. É nessa hora que uma nação distingue os patriotas dos traidores”, escreveu ainda Gleisi.