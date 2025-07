Rui Costa diz que decreto de reciprocidade já está pronto: "Vamos despachar agora"

"O decreto, assim como a lei, autoriza o Executivo a adotar medidas de proteção do país quando medidas extraordinárias foram adotadas de forma unilateral por outros países", declarou Costa no Planalto - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o decreto de regulamentação da lei de reciprocidade "já está pronto". "Vamos despachar agora", disse o ministro, nesta segunda-feira (14/7), após participar da cerimônia de anúncio da isenção da verificação de taxímetros para taxistas.

"O decreto já está pronto. O texto vai regulamentar a Lei de Reciprocidade (aprovada em abril pelo Congresso). O decreto, assim como a lei, autoriza o Executivo a adotar medidas de proteção do país quando medidas extraordinárias foram adotadas de forma unilateral por outros países", declarou Costa, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.



Questionado sobre se o decreto que regulamentará a Lei de Reciprocidade cita o fato de os Estados Unidos estabelecerem a tarifa de 50% para produtos brasileiros exportados como exemplo a ser respondido, Rui Costa esclareceu que o texto não registra nominalmente países.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora o ministro tenha comunicado o despacho da regulamentação para esta segunda por meio de uma edição, há a possibilidade de a publicação do decreto sair somente no Diário Oficial de amanhã.