Prefeito é preso após confessar assassinato de PM no Maranhão

O prefeito de Igarapé Grande (MA), João Vitor Xavier (PDT), de 27 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (15/7), após ter atirado e matado o policial militar Geidson Thiago da Silva dos Santos, de 39 anos, também conhecido como "Dos Santos". O crime aconteceu em 6 de julho, durante uma vaquejada na cidade de Trizidela do Vale, no interior do Maranhão — segundo informações divulgadas pelo portal g1.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após se entregar na sede da Polícia Civil, em São Luís, o prefeito foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará julgamento. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após pedido da Delegacia de Pedreiras, responsável pela investigação.

Leia também: Carla Zambelli devolve apartamento funcional após mais de um mês foragida

João Vitor era procurado desde segunda-feira (14/7), quando agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em sua residência e na prefeitura de Igarapé Grande, sem sucesso. Ele decidiu se entregar no dia seguinte, após a justiça aceitar o pedido de prisão preventiva.

Prefeito se entrega na delegacia na manhã desta terça-feira (15/7) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), publicou em suas redes sociais a confirmação da prisão. "Já está preso o autor confesso dos disparos que tiraram a vida do soldado Geidson Thiago dos Santos. Ele será encaminhado ao IML, para corpo de delito, e depois ao sistema prisional, onde permanecerá recolhido até o julgamento do crime. Reitero minha solidariedade à família e amigos de Geidson, bem como à Polícia Militar do Maranhão", escreveu. A Polícia Civil do Maranhão republicou o post.

Entenda o crime

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu durante uma vaquejada em Trizidela do Vale (MA), na noite de 6 de julho. O policial militar Geidson Thiago, que estava de folga, teria pedido ao prefeito que diminuísse a intensidade dos faróis do carro, pois a luz estaria incomodando os presentes no local.

Segundo relatos, houve uma discussão entre os dois, que culminou nos disparos. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem — que seria o prefeito — indo até o carro, e aparentemente pegando um objeto, que seria a arma, caminhando até uma aglomeração e, após os disparos, fugiu do local. O tiro teria atingido as costas do policial.

Leia também: Defesa de Janones pede suspensão do parecer e da penalidade ao deputado

Geidson chegou a ser socorrido e transferido para um hospital em outra cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O soldado era lotado no 19º Batalhão da PMMA, com sede em Pedreiras, e foi sepultado no dia 8 de julho. A Polícia Militar divulgou nota de pesar destacando a dedicação do policial à corporação desde sua entrada, em 2018. Confira:

Defesa



Em depoimento, João Vitor alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que o policial teria sacado uma arma durante a discussão. Ele disse ainda, que descartou o objeto fora no local após o ocorrido, mas até o momento o armamento não foi encontrado. O revólver calibre .38, usado no crime, foi presente de um eleitor e não possuía registro nem autorização de posse.

O prefeito vem de uma família com forte presença política no interior do Maranhão. Seu pai, Júnior Xavier, é o atual prefeito de Bernardo do Mearim, cidade vizinha a Igarapé Grande. Já seu tio, Erlânio Xavier, é empresário, ex-prefeito da mesma cidade e ex-presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM).

João Vitor foi eleito prefeito de Igarapé Grande em 2024, pelo PDT, com 70,35% dos votos válidos. Após o crime, ele entrou com um pedido de licença médica alegando que iria cuidar de sua defesa e para tratamentos psiquiátricos, sobretudo por ser um paciente bariátrico. Ele continuará recebendo mensalmente o salário como prefeito no valor de R$ 13.256,08 (líquido).

Procurados pelo Correio, a defesa do prefeito, a Polícia Civil do Maranhão, o Ministério Público do Maranhão e a Prefeitura de Igarapé Grande, não se manifestaram até a última atualização desta reportagem.