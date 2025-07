Senado avalia missão parlamentar a Washington para tratar de tarifas dos EUA

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado se reuniu nesta terça-feira (15/7) para debater o aumento das tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros e discutir uma possível missão parlamentar a Washington. O presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou que está em análise a organização de um grupo de trabalho para abrir canais diretos com senadores dos Estados Unidos e acompanhar as negociações a curto, médio e longo prazos.

Leia também: Alckmin diz que governo tentará reverter tarifas de Trump antes de agosto

A proposta da missão está sendo articulada com parlamentares de diferentes partidos e pretende reforçar a atuação diplomática do Brasil diante da decisão do governo Donald Trump. “Temos o dever de contribuir com diálogo, firmeza e espírito democrático”, declarou Trad. Segundo ele, o Legislativo precisa se posicionar de maneira coordenada diante da crise comercial.

A reunião contou com a participação de representantes do governo e do setor produtivo. Estiveram presentes Philip Fox, embaixador e secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores; Luis Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária; Mario Sergio Carraro Telles, diretor-adjunto de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI); e Michel Platini Juliani, presidente da Associação Brasileira dos Importadores (Abimp).

Durante a reunião da comissão, Trad destacou que o comércio internacional deve ser tratado como uma agenda de Estado, e não como pauta partidária. “É preciso agir de forma coordenada, propositiva e madura. O comércio internacional não pode ser transformado em instrumento ideológico”, afirmou o senador.

A expectativa é que, com a missão parlamentar, o Senado contribua para a construção de soluções diplomáticas que reduzam os danos à economia brasileira. “A diplomacia parlamentar é uma ferramenta legítima e estratégica, principalmente em momentos de tensão como esse”, concluiu Nelsinho Trad.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular