Tarifaço: veja quais empresários do agro participam de reunião com Alckmin e ministros

As estratégias de reação ao tarifaço de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos são discutidas entre governo e empresários do agronegócio, na tarde desta terça-feira (15/7), na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Brasília.

O encontro, que tem a presença de 20 empresários e representantes do agro, ocorre após o governo reunir-se com figuras-chave do setor industrial, na manhã desta terça. Essas reuniões, de acordo com o governo, fazem parte das estratégias do Comitê Interministerial oficializado hoje, com o objetivo de tratar estratégias econômicas para reagir às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Liderado pelo vice-presidente e titular do Mdic, Geraldo Alckmin, o Comitê Interministerial tem a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda).

Na reunião da tarde desta terça, participam ainda os titulares da Agricultura e Pecuária (MAPA), Carlos Fávaro, de Portos e Aeroportos (MPOR), Silvio Costa Filho, além dos ministros da Pesca e Aquicultura (MPA), André de Paula, e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Entre os empresários e representantes do agro reunidos com o governo, há figuras dos setores de exportação de commodities agropecuárias como carne, frutas, suco de laranja e café.

Veja lista completa:

Vinicius Vanzella de Souza, CEO Gelprime - grupo VIVA;

Paulo Hladchuk, CEO da LDC Juices;

Pavel Cardoso, Presidente da Associação Brasileira de Industria do Café;

Roberto Perosa, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC);

Guilherme Coelho, Presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas);

Eduardo Lobo, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (ABIPESCA);

Renato Costa, Presidente da Friboi (JBS);

Silas Brasileiro, Presidente do Conselho Nacional do Café (CNC);

Marcio Cândido, Presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ);

Edison Ticle, Vice-Presidente da MINERVA;

Bruno Ferla, Vice-Presidente da BRF/Marfrig;

Celírio Inácio, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Indústria do Café;

Ibiapaba Neto, Presidente da CITRUS BR;

Paulo Pratinha, Presidente do Conselho Administrativo da Sucos BR

Marcos Matos, Diretor Geral da CECAFÉ;

Liliam Catunda, Diretora de Relações Institucionais da ABIPESCA;

Thomaz Nunnenkamp, Diretor da Fiergs;

Gustavo Martins, Diretor da MELBRAS;

Heuler Iuri Martins, Relações institucionais e governamentais grupo (VIVA).

