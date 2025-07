"Não aceito que o Trump venha meter o bedelho", diz Mourão

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou as taxas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e disse que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é "caso interno", e não responsabilidade do presidente norte-americano Donald Trump.

"Eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho em um caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso", disse o parlamentar durante audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, nesta terça-feira (15/7).



A declaração de Mourão vai na contramão do que diz políticos alinhados ao ex-presidente e a própria família Bolsonaro. Na semana passada, Bolsonaro justificou o anúncio de Trump, afirmando que a taxação é "resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

Na quarta-feira (9/7), em uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump anunciou a imposição das tarifas com o argumento de que Bolsonaro não deveria ser julgado e pela "relação comercial muito injusta" com o Brasil.

