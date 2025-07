Alckmin, Motta e Alcolumbre pregam união para reverter tarifas de Trump

Alcolumbre (à dir.) avisou que o Congresso vai apoiar o Planalto e que a taxa do presidente Trump é um ataque injusto ao Brasil. Governo pode contar com o "Legislativo para garantir a soberania nacional do país", garantiu Motta (à esq.) - (crédito: Reprodução)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), recebeu na manhã desta quarta-feira (16/7), em sua residência oficia,l o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A reunião tratou da taxação de 50% aos produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos.

Também participaram do encontro os senadores Jaques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Rogério Carvalho (PT-SE), Weverton Rocha (PDT-MA), Fernando Farias (MDB-AL) e Nelsinho Trad (PSD-MS).

Leia também: Governo tentará reverter sobretaxa dos EUA antes de agosto

Após o encontro, os presidentes do Senado e Câmara, juntamente com o vice-presidente, gravaram um vídeo em tom de união para resolver o imbróglio comercial entre o Brasil e os EUA. Em sua fala, Alcolumbre avisou que o Congresso Nacional vai apoiar o Planalto e que a taxa do presidente Donald Trump é um ataque injusto ao Brasil.

"E o registro dessa compatibilização das informações é fundamental para que o parlamento esteja à disposição e o governo lidere todo esse processo ao lado do Congresso brasileiro. Queria registrar a nossa satisfação de estarmos aqui hoje, recebendo essas informações sensíveis, que trazem para a gente todo esse panorama internacional. E vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto", destacou Alcolumbre.

Estamos unidos e empenhados em defender os interesses do Brasil por meio do diálogo e da negociação. Agradeço ao presidente @LulaOficial pela confiança e aos presidentes do Senado e da Câmara, @davialcolumbre e @HugoMottaPB, pelo trabalho conjunto. pic.twitter.com/O64ibItCSg July 16, 2025

Hugo Motta, por sua vez, ressaltou a lei da reciprocidade, aprovada pelas Casas em abril, e que vai servir de apoio para a negociação com os EUA nesse momento. Também frisou que o Congresso estará pronto para auxiliar o Planalto no que couber ao Poder Legislativo para garantir a soberania nacional do país.

"Tanto no Senado, como na Câmara, aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios. Estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias a ação do parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser levado a situações em que decisões externas venham a interferir na nossa soberania", ressaltou Motta.

Por fim, o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, apontou que a separação dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo é importante para o país e que o argumento de que o Estados Unidos está em desvantagem comercial com o Brasil é equívoco.

"A separação dos Poderes é pedra basilar do estado de direito da democracia. E na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superavite na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, oito não pagam nada de imposto e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos", enfatizou Alckmin.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

PSD-MS)