Autor de novela quebra o silêncio sobre polêmica com Maitê Proença

O autor Antônio Calmon quebrou o silêncio, pela primeira vez, sobre a polêmica envolvendo a novela Cara e Coroa (1995), que esteve em cartaz no Globoplay Novelas (antigo canal Viva), entre setembro de 2024 e maio deste ano.

Em entrevista ao portal NaTelinha, o novelista reagiu em torno do burburinho que foi criado após a atriz Maitê Proença, que interpretava uma das vilãs principais, e que morreu no folhetim após, segundo ela declarou, um diretor teria tramado e influenciado sua saída por estar supostamente interessado no então namorado dela, Victor Fasano, o galã da história.

"Vou ser curto e grosso. Conheci a Maitê antes de ela virar a grande estrela que ela se tornou, em uma situação social. Fiquei marcado pela beleza e também pelo talento dela, que é um tipo de talento especial, mas que eu respeito. Para resumir, a Maitê morreu [na novela] a pedido da direção da emissora, por problemas não relacionados a mim", explicou o autor de Cara e Coroa.

Antônio Calmon, por sua vez, expôs que nos bastidores já havia alertado tanto Maitê Proença, quanto Miguel Falabella, sobre uma prática em cena que foi desaprovada por ele. "O Miguel Falabella – que eu acho muito metidinho sempre –, ao sacanear alguém ou praticar alguma maldade em cena, tinha mania de olhar para a câmera. Ou seja, ele desmentia o que tinha acabado de falar. (…) A Maitê começou a olhar para a câmera também, o que não podia. O casal de vilões estava tentando criar com a audiência uma cumplicidade não pretendida por este autor", disse o autor.