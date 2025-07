STF: testemunhas convocadas por Filipe Martins não comparecem à audiência

A audiência de testemunhas dos réus do núcleo 2 teve início na manhã desta quarta-feira (16/7) sem a presença dos depoentes arrolados pela defesa de Filipe Garcia Martins, acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter editado a minuta do golpe.

Alguns dos nomes que faziam parte da lista de Martins são o deputado federal Marcel Van Hattem (PL-SC), o senador Eduardo Girão (Novo-CE), o ex-ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni (PP-RS) e o ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-RO). Das testemunhas convocadas por Filipe Garcia, integravam a lista ainda autoridades estrangeiras, das quais a defesa desistiu.

O ministro relator, Alexandre de Moraes, indeferiu a oitiva de Eduardo Girão, Onyx Lorenzoni, Marcel Van Hattem, do diplomata Todd Chapman e de Fabiana Melissa da Costa Tronenko.

A defesa, por sua vez, desistiu da oitiva, com a possibilidade de juntada das declarações, do senador Rodrigo Pacheco, Fernanda Januzzi, do deputado federal Rogério Marinho (PL-RN) e dos ex-embaixadores Saleh Ahmad Salem Alzariam Alsuwaidi, Yossi Shelley, Rotyslav Tronenko e Bader Abbas Alhelaibi.

A defesa de Garcia Martins insistiu, porém, em manter as oitivas do delegado Fábio Shor, do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes, do ex-comandante da FAB Carlos Almeida Batista Júnior, dos deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Eduardo Pazuello (PL-RJ), bem como de Mateus Matos Diniz e Stella Maria Flores Floriani Burda. Nestes casos, a defesa deverá apresentar data e horário de oitiva a ser realizada até o dia 21 de julho, quando encerram as audiências do núcleo 2.

