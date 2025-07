Andressa Urach dá beijo triplo em Nego Di e esposa

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais ao protagonizar um beijo triplo com o ex-BBB Nego Di e a esposa dele, Gabriela Sousa, durante uma festa recente. O trio saiu junto do evento, levantando rumores de que uma parceria entre eles poderia estar a caminho. O momento viralizou e deixou fãs curiosos sobre o que vem por aí.

A conexão entre Andressa e Gabriela já vem de antes. Em novembro de 2024, elas gravaram juntas um conteúdo adulto, que Andressa descreveu como a realização de um antigo fetiche.

“Olha que mulher maravilhosa”, disse Urach sobre Gabriela, antecipando o lançamento do vídeo que causou impacto.

Gabriela Sousa tem conquistado destaque na cena de conteúdo adulto, liderando plataformas como OnlyFans e Privacy, mesmo enquanto seu marido, Nego Di, cumpre pena após condenação por estelionato.

Apesar disso, a relação entre eles parece próxima, como mostra o recente encontro com Andressa. Nego Di, por sua vez, segue sendo assunto devido às suas questões judiciais, mas não deixou de participar da festa que rendeu o beijo triplo e muita repercussão.