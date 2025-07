Soraya cobra apoio federal para frigoríficos de MS após tarifaço dos EUA

"Coloco meu mandato à disposição para contribuir com soluções institucionais que garantam estabilidade e ajudem nosso setor produtivo a atravessar este momento desafiador", afirmou a senadora. - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) encaminhou dois ofícios ao governo federal, na quarta-feira (16), pedindo apoio imediato aos frigoríficos, indústrias e produtores rurais de Mato Grosso do Sul. A iniciativa ocorre após a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros, afetando diretamente as exportações de carne bovina.



De acordo com dados da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), as perdas estimadas para o estado, apenas em 2025, podem ultrapassar US$ 140 milhões. A carne bovina é um dos principais produtos exportados por MS ao mercado norte-americano, e a sobretaxa deve impactar fortemente o setor produtivo local.

Leia também: Alexandre de Moraes restabelece decreto com aumento do IOF



“Os empregos dos sul-mato-grossenses são mais importantes que qualquer divergência política ou ideológica. Nosso foco precisa estar na preservação da economia, da renda no campo e na manutenção de postos de trabalho”, afirmou a senadora. No ofício, ela pede uma atuação “rápida e estratégica” por parte dos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores.



A parlamentar também solicita ao Executivo medidas diplomáticas junto ao governo norte-americano, mas defende também a abertura de novos mercados internacionais e a criação de um programa emergencial de apoio financeiro aos setores prejudicados, especialmente os voltados à exportação de carne.



Leia também: Bolsonaro defende diálogo com Trump após tarifaço e critica governo



Com a possível suspensão dos abates para exportação, a cadeia produtiva corre o risco de paralisar atividades e demitir trabalhadores. “Esse setor é um dos que mais emprega e gera riquezas ao Mato Grosso do Sul, sendo mais importante do que qualquer briga política ou ideologia”, pontuou Soraya.

A senadora reafirmou o compromisso com o setor produtivo do estado. “Coloco meu mandato à disposição para contribuir com soluções institucionais que garantam estabilidade e ajudem nosso setor produtivo a atravessar este momento desafiador”, completou.