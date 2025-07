Alckmin tem reunião com big techs em meio a tarifaço dos EUA

Desde a semana passada, Geraldo Alckmin tem realizado reuniões com empresários para discutir melhores estratégias de reação ao anúncio das tarifas a produtos brasileiros importados pelos EUA - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

Presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (Mdic), Geraldo Alckmin se reúne, nesta segunda-feira (21/7), com representantes de big techs para discutir saídas ao tarifaço de 50% anunciado pelo líder da Casa Branca, Donald Trump, a produtos brasileiros importados pelos EUA.

Leia também: Alckmin diz que governo tentará reverter tarifas de Trump antes de agosto

Participam do encontro representantes de empresas como Meta, Apple, Google e Visa. Além disso, estão reunidos também secretários do Mdic, da vice-presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores.

Representantes de big techs:

Gustavo Lage Noman, vice-presidente de Assuntos Governamentais da Visa;

Gustavo Dias, head jurídico e de Relações Institucionais da Expedia na América Latina;

Daniel Arbix, diretor jurídico do Google;

Yana Dumaresq, diretora de Políticas Públicas da Meta;

Nuno Lopes Alves, diretor-geral da Visa;

Márcia Miya, government affairs manager na Apple;

Igor Luna, consultor jurídico da Câmara Brasileira da Economia Digital.

Secretários do governo que participaram de reunião com big techs:

Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Mdic;

Pedro Guerra, chefe de Gabinete do Mdic;

Vilma Conceição, chefe da Diretoria de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência.

embaixador Celso de Tarso, diretor da Assessoria Especial Diplomática da Vice-Presidência;

embaixador Maurício Carvalho Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores;

Rodrigo Zerbone, secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex)

Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Mdic;

Ana Maria Netto, secretária-adjunta de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

Reuniões

Desde a semana passada, Geraldo Alckmin tem realizado reuniões com empresários para discutir melhores estratégias de reação ao anúncio das tarifas a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

Leia também: Alckmin fala sobre reuniões com setores produtivos sobre tarifaço dos EUA

A ideia de promover encontros com setores produtivos foi passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a seus ministros. Um comitê interministerial, sob liderança de Alckmin, foi criado pelo governo federal, na semana passada, para discutir estratégias de reação ao tarifaço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular