Tarifaço de Trump ao Brasil está "saindo pela culatra", diz jornal americano

O texto argumenta que a ofensiva de Trump tem provocado resultados opostos, uma vez que Lula vem colhendo benefícios políticos com a declaração do 'tarifaço' - (crédito: Anna Moneymaker/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP)

O jornal The Washington Post publicou artigo de opinião que classifica estar "saindo pela culatra" o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifar em 50% produtos brasileiros importados pelos EUA.

O texto, publicado no domingo (20/7), argumenta que a ofensiva do presidente norte-americano tem provocado resultados opostos, uma vez que o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vem colhendo benefícios políticos com a declaração do 'tarifaço' de Trump.

O texto ainda aborda a relação diplomática entre os dois países e enfatiza que o motivo do 'tarifaço' é retaliar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado é responsável pelo processo contra Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump.

A pressão tarifária contra o Brasil, ainda de acordo com o artigo do Washington Post, teria sido intensificada após uma campanha de lobby liderada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que está nos EUA.

"O Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula, e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque desajeitado à soberania do Brasil", disse um diplomata, sob condição de anonimato, à publicação norte-americana.

