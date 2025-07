Bolsonaro desiste de entrevista por risco de prisão: "É uma covardia"

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso nesta segunda-feira (21/7) para se reunir com deputados e senadores da oposição e traçar estratégias. Estava prevista a participação em uma entrevista coletiva à tarde, mas foi orientado por advogados a reconsiderar para evitar descumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente, é uma covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República”, afirmou a jornalistas.

“O presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar à toda a imprensa nacional. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente seus advogados inclusive recomendaram não mais falar com a imprensa”, disse o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).









“Esse é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo”, completou. Deputados e senadores de oposição anunciaram nesta segunda que vão interromper o recesso parlamentar (que vai de 18 de junho a 31 de julho).

Mais cedo, Moraes havia reforçado a proibição de que Bolsonaro use as redes sociais, mesmo que seja a de terceiros. À coletiva, compareceram apenas os deputados e senadores que participaram da reunião.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que a prioridade da oposição no Senado será viabilizar uma votação de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.