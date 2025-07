Eduardo Bolsonaro diz que a esposa teve contas bloqueadas por determinação judicial

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, nesta quarta-feira (23/7), que a esposa, Heloísa Bolsonaro, teve as contas bancárias bloqueadas por determinação judicial, sem, segundo ele, qualquer justificativa legal.

A declaração foi publicada na rede social X (antigo twitter), acompanhada de duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem Eduardo atribui a medida. A fala provocou reações de aliados no Congresso, que também se manifestaram contra o suposto bloqueio.

Eduardo disse não ter sido formalmente comunicado sobre as medidas judiciais e acusou Moraes de agir com abuso de autoridade. “Digo ‘provavelmente’ pois jamais fui sequer citado dos inquéritos que ele recentemente abriu contra mim, mas ontem resultaram igualmente nos bloqueios das minhas contas”, afirmou. Segundo ele, a decisão atinge diretamente sua família e extrapola os limites aceitáveis do devido processo legal. “Minha esposa, Heloísa, que não é política e nem milita nesta área, teve suas contas bancárias bloqueadas sem qualquer justificativa legal. Trata-se provavelmente de mais um ato arbitrário ordenado por Alexandre de Moraes”, escreveu Eduardo.

Até o momento, o STF não se manifestou e nem confirmou ter solicitado os bloqueios das contas bancárias de Eduardo e Heloísa.

Em postagem no X, o deputado Eduardo Bolsonaro mostra movimentação bancária boqueada (foto: Rede social)



O parlamentar intensificou os ataques ao ministro do STF, comparando a atuação à de tiranos históricos, que lutam para continuar no poder. "O desespero de Moraes lembra o declínio de tiranos históricos, que preferem o caos nacional à perda do poder. Ainda há caminhos para ele fora da toga, mas não creio que lidamos com alguém disposto a recuar voluntariamente”, escreveu. Em outro trecho, afirmou não se intimidar e estar preparado para resistir. “Nenhuma intimidação, nem mesmo atingindo minha esposa ou minha família, me fará ceder".

Ele finalizou a postagem, afirmando que o ministro apresenta “desequilíbrio e despreparo”. “Mesmo criminosos respeitam certos limites. Moraes, não. Ao romper até com o código moral do submundo — nem bandido persegue a família dos policiais e vice-versa — ele escancara seu desequilíbrio e despreparo. Mas não se enganem: tudo isso será usado contra ele”. Está tudo calculado em nosso projeto para libertar o Brasil, por isso posso ser categórico, da nossa parte: Não haverá recuo, nós venceremos", finalizou Eduardo. Ele ainda compartilhou uma imagem de aplicativo bancário com a mensagem “transação não concluída – conta bloqueada”, como suposta prova da medida.

Repercussão

A publicação teve repercussão imediata entre parlamentares da base aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Márcio Bittar (União-AC) declarou que “toda tirania segue a mesma receita: censura, prisão e, por fim, asfixia financeira dos inimigos — tudo em nome da democracia”. Bittar classificou o bloqueio como uma tentativa de aniquilar politicamente a família Bolsonaro. “Condenaram até mesmo duas crianças pequenas”, disse.

Já o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) também criticou a decisão, classificando-a como “ditadura da toga”. Segundo ele, “ela [Heloísa] não exerce cargo público, não é investigada, nem sequer foi citada em qualquer processo. Ainda assim, foi atingida por uma medida extrema, sem amparo legal.” O parlamentar disse ainda que “nem criminosos perseguem esposas e filhos de seus adversários. Seguiremos firmes. Não recuaremos. A liberdade vencerá".



