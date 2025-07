Deu no "New York Times": foto de Minervino Júnior, do Correio, com Bolsonaro de tornozeleira ganha o mundo

Foto publicada pelo "The New York Times" mostra Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, exibindo o equipamento judicial imposto pelo STF - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Uma imagem capturada por Minervino Júnior, fotojornalista do Correio Braziliense, estampou matéria do The New York Times, na edição de quarta-feira (23/7), sob o título “Flaunting an Ankle Tag, Brazil’s Bolsonaro Joins an Unusual Club” (“Ostentando uma tornozeleira eletrônica, Bolsonaro se junta a um clube incomum”). O jornal norte-americano — um dos mais prestigiados do mundo — destacou a fotografia de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, exibindo o equipamento judicial imposto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A imagem foi feita na última segunda-feira (21), durante a saída do ex-chefe do Planalto na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília. No mesmo dia em que passou a usar a tornozeleira eletrônica — uma das medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes —, Bolsonaro apareceu diante da imprensa e, em um gesto simbólico e polêmico, levantou a barra da calça para mostrar o aparelho. O gesto, classificado por ele como “a suprema humilhação”, foi o ponto exato captado pela lente de Minervino.

Profissional com mais de 20 anos de experiência, Minervino Júnior já trabalhou para o Governo do Distrito Federal, além dos veículos Jornal de Brasília, agência BGPress e revista Encontro. Há 10 anos, estampa as páginas do Correio. “Todo mundo estava atrás de fazer a foto da tornozeleira do Bolsonaro. E é aquele negócio... você deve acreditar na pauta e tentar ficar sempre bem posicionado. Foi uma surpresa ele parar no meio da escada e puxar a calça. Foi nessa hora em que eu consegui captar um belo momento, que é o fotojornalismo. O inesperado que você sempre tem que estar atento”, relata Minervino, ao explicar os bastidores do clique histórico.

A cobertura, no entanto, foi tudo menos simples. Com dezenas de jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos se acotovelando no Salão Verde da Câmara dos Deputados, o cenário era de tensão e confusão. “A saída dele foi muito tumultuada, vi vários amigos meus caindo no chão pelo tumulto. Eu tentei me posicionar de uma forma mais segura para não ficar de fora por algum acidente. Na descida da escada que dá acesso à chapelaria, me posicionei bem. Quando ele pediu para abrir passagem, os seguranças empurrando a gente, eu estava no ângulo certo e tudo se alinhou para conseguir a foto. Fiquei muito feliz de poder ter emplacado ela bem no jornal”, detalha.

A matéria do New York Times, que destaca a foto de Minervino Júnior, narra com ironia e contundência o gesto de Bolsonaro ao exibir o aparelho. “Cercado por uma multidão de repórteres, Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, levantou a perna da calça para ostentar o que chamou de ‘humilhação suprema’. Era uma tornozeleira eletrônica preta e robusta”, diz o texto assinado por Isabella Kwai. O jornal contextualiza o uso do dispositivo como parte de medidas impostas pelo STF no âmbito das investigações por tentativa de golpe após as eleições de 2022. “Mesmo sendo considerado risco de fuga pela Corte, Bolsonaro não demonstrou constrangimento ao exibir a tornozeleira, que comparou a um símbolo de indignidade”, prossegue a publicação.

O Times ainda traça um paralelo entre Bolsonaro e outros líderes políticos que também usaram tornozeleiras por decisão judicial, como o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. O texto do jornal norte-americano diz que o gesto de Bolsonaro é enquadrado dentro de uma tendência contemporânea de figuras públicas que, em vez de esconder seus vínculos com o sistema judicial, transformam-no em ato performático.

Minervino frisa ainda que o clique foi fruto tanto da experiência quanto do instinto. “O fotojornalismo é isso: você acreditar sempre que a melhor imagem vai surgir. Às vezes o inesperado contribui para uma bela foto. E naquele momento, com tudo acontecendo, tive muita sorte de estar na frente e no ângulo certo. Ele parece até que olhou diretamente para mim, mas havia um batalhão de cinegrafistas e fotógrafos do lado. Foi coincidência, mas o resultado foi marcante.”

A projeção internacional da imagem também reforça a importância do trabalho árduo das equipes de reportagem nos bastidores da política nacional. Em meio ao tumulto institucional, são os profissionais da imagem e da palavra — repórteres, cinegrafistas e fotógrafos — que garantem o registro histórico dos acontecimentos.

A atuação de Minervino, respaldada pela equipe do Correio e dos Diários Associados, é um exemplo desse compromisso contínuo com a cobertura jornalística de excelência em Brasília e no país. “Fotojornalismo é isso, olho no lance, e são detalhes que fazem você conseguir uma boa foto. Às vezes, é no caos que surge a imagem que vai marcar a história”, conclui Minervino.

