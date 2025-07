Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de bloquear contas de sua esposa

Eduardo Bolsonaro voltou a se manifestar publicamente contra o Supremo Tribunal Federal. Desta vez, o deputado licenciado afirmou que as contas bancárias e o Pix de sua esposa, Heloísa Bolsonaro, foram bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A acusação foi feita nesta quarta-feira (23/7), em conversa com a imprensa e por meio das redes sociais.

Segundo Eduardo, Heloísa teria sido surpreendida ao tentar fazer uma movimentação bancária, quando foi informada do bloqueio. "Não é só comigo. Minha esposa também está sendo alvo", declarou. O STF, até o momento, não confirmou nenhuma medida oficial contra ela.

Essa nova acusação surge após Eduardo já ter relatado, no início da semana, que suas próprias contas haviam sido bloqueadas. De acordo com o parlamentar, as decisões fazem parte de uma perseguição política contra ele, sua família e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo está nos Estados Unidos desde março, após pedir licença do mandato por 120 dias. De lá, diz manter contato com políticos americanos e promete pressionar o governo Biden para impor sanções a Moraes e outras autoridades brasileiras que, segundo ele, estariam envolvidas em uma “caça às bruxas”.

Com o fim do prazo de licença, o deputado corre risco de perder o mandato por excesso de faltas. Aliados cogitam estratégias para evitar a cassação, como uma nova licença sem remuneração ou até nomeação para cargo em governos estaduais aliados.