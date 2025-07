Lula rebate Trump com provocação: "Se ele tiver trucando, vai tomar um 6"

Presidente Lula durante cerimônia de entregas do governo federal ao Vale do Jequitinhonha, no Parque de Eventos de Minas Novas (MG) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Durante evento no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (24/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu com críticas e ironia à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida, anunciada pelo republicano no início de julho, está prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto.

“Ele não quer conversa. Se quisesse uma conversa pegava o telefone e me ligava. Eu não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se ele tiver trucando, ele vai tomar um 6”, declarou o petista, em tom desafiador.

A declaração foi feita durante o I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, que reúne no município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, lideranças quilombolas, autoridades do governo e representantes de ministérios ligados às áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas.

Trump justificou a nova tarifa em uma carta aberta endereçada a Lula e publicada em suas redes sociais. No documento, ele afirmou que a decisão “em parte se deve aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos”.

